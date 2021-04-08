Президент України провів зустріч із головою Військового комітету НАТО - Стюартом Пічем. Володимир Зеленський подякував Альянсу за підтримку, зазначив, що Україна неухильно дотримувалася режиму припинення вогню на Донбасі від липня до грудня минулого року.

Тоді, за словами президента, фіксували лише поодинокі постріли і значно зменшилася кількість загиблих. Але від початку цього року ситуація на фронті ускладнилася, і Україна вже втратила понад два десятки військових.