Жінки Вірменії вимагали відставки прем'єр-міністра [ Редактировать ]
У Вірменії відбувся жіночий антиурядовий протест. Активістки намагалися прорватися до будівлі держустанови. Вимагали відставки прем'єр-міністра - Нікола Пашиняна. А також повернення всіх полонених, захоплених під час карабаського конфлікту.
Протестувальниці впевнені, що влада приховує правдиву інформацію про воєнні втрати. Поліція почала масово затримувати активісток, у відповідь - жінки обкидали будівлю уряду яйцями.
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