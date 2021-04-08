У Вірменії відбувся жіночий антиурядовий протест. Активістки намагалися прорватися до будівлі держустанови. Вимагали відставки прем'єр-міністра - Нікола Пашиняна. А також повернення всіх полонених, захоплених під час карабаського конфлікту.

Протестувальниці впевнені, що влада приховує правдиву інформацію про воєнні втрати. Поліція почала масово затримувати активісток, у відповідь - жінки обкидали будівлю уряду яйцями.