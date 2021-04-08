На дома было решено прибивать таблички, где нарисована диаметральная белая линия/ фото: icrc.org

На севере Венесуэлы руководство муниципалитета Сукра выдало распоряжение о том, что жилища, где были зафиксированы инфицированные коронавирусом граждане.

На дома было решено прибивать таблички, где нарисована диаметральная белая линия. Такие меры приняли для защиты окружающих людей.

Мы защищаем наш народ. Эта табличка указывает на то, что в доме есть случай или подозрение на COVID-19, поэтому люди будут настороже.

Отмечается, что в случае возникновения нарушений самоизоляции, граждан будут лишать льгот в виде выдачи продуктовых наборов и газа, на котором готовится пища. К тому же, им будет выписан штраф в размере действующей минимальной зарплаты в стране. Известно, что на территории Венесуэлы началась новая волна COVID-19 после предыдущей, случившейся в августе 2020 года.

¡Como los nazis! Alcalde chavista Adrián Duque marca casas de pacientes con covid-19 en Yaracuy https://t.co/QuLrmAzXhe pic.twitter.com/wkS3hL9LF8 — The Freedom Post (@TheFreedomPost) April 7, 2021

Читайте также, Всемирная организация здравоохранения за минувшую неделю зафиксировала в мире от коронавирусной инфекции на 11% больше летальных исходов. Наибольшее число заболевших находится на территории Юго-Восточной Азии и в западной части Тихоокеанского региона.

Кроме того, сразу в нескольких городах Венесуэлы сотни людей вышли на протесты из-за нехватки продовольствия и роста цен на еду на фоне кризиса, вызванного коронавирусом. Ранения различной степени тяжести получили около десятка человек.

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