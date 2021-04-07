В Юго-Восточной Азии фиксируется рост уровня смертности от коронавируса на 46%/ фото: РБК

Всемирная организация здравоохранения за минувшую неделю зафиксировала в мире от коронавирусной инфекции на 11% больше летальных исходов (71 355 умерших). При этом, количество новых заболевших выросло на 5% (4 038 292).

Руководство ВОЗ рассказало, что в целом динамика инфицированных COVID-19 имеет тенденцию к ухудшению в течении шестой недели подряд.

Отмечается, что наибольшее число заболевших находится на территории Юго-Восточной Азии и в западной части Тихоокеанского региона. Таким образом, в Юго-Восточной Азии зафиксирован пугающий рост уровня смертности от коронавируса на 46%.

Читайте также, Всемирная организация здравоохранения назвала Бразилию новым мировым эпицентром развития коронавирусной инфекции. Согласно результатам исследований в Университете Джона Хопкинса, наихудшая ситуация с заболеваемостью COVID-19 наблюдается на территории США.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что обеспокоены темпами вакцинации от коронавирусной инфекции на территории Европы. В связи с низкими темпами вакцинации в Организации отметили необходимость сохранения прежних мер здравоохранения и социальной защиты.

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