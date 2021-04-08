Без ночных звонков и угроз: Зеленский решил судьбу коллекторов [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите должников от неправомерных действий коллекторов. Закон формально вступит в силу со следующего после его публикации дня.
Но основные нормы заработают только через три месяца после этого - чтобы рынок успел подготовиться к переменам.
Так, вводятся ограничения на вмешательство в личную жизнь, угрозы, шантаж, ночные звонки, а также запрет на сбор личной информации о должнике и т.п.
Согласно ему, устанавливаются новые правила:
- будет создан реестр коллекторов, куда попадут только компании с нормальными методами работы,
- коллекторы должны будут записывать разговоры с должниками на видео или аудио, чтобы доказать свою "порядочность";
- "порядочные" коллекторы должны будут соблюдать этический кодекс: не звонить по ночам, не запугивать, не угрожать и т.п. За нарушение – штраф 51 000 – 102 000 грн и исключение из реестра.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о помощи ФОПам из-за локдауна в размере восьми тысяч гривен.
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