Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите должников от неправомерных действий коллекторов. Закон формально вступит в силу со следующего после его публикации дня.

Но основные нормы заработают только через три месяца после этого - чтобы рынок успел подготовиться к переменам.

Так, вводятся ограничения на вмешательство в личную жизнь, угрозы, шантаж, ночные звонки, а также запрет на сбор личной информации о должнике и т.п.

Согласно ему, устанавливаются новые правила:

будет создан реестр коллекторов, куда попадут только компании с нормальными методами работы,

коллекторы должны будут записывать разговоры с должниками на видео или аудио, чтобы доказать свою "порядочность";

"порядочные" коллекторы должны будут соблюдать этический кодекс: не звонить по ночам, не запугивать, не угрожать и т.п. За нарушение – штраф 51 000 – 102 000 грн и исключение из реестра.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о помощи ФОПам из-за локдауна в размере восьми тысяч гривен.

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