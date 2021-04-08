Понад три мільярди гривень! Стільки наразі становить загальний борг підприємств України із зарплати своїм співробітникам. І щомісяця цифри збільшуються.

Чи є вихід із ситуації та, як оздоровити економіку - про це дивіться в матеріалі з Одещини.

Протягом року борги із зарплати на Одещині подвоїлися й сягнули вісімдесяти мільйонів гривень: це і на державних, і на приватних підприємствах.

Причини різні: карантинні обмеження, відсутність замовлень, а також неефективне управління. Ось - бастують працівники білгород-дністровського заводу з виготовлення медичних виробів. Гроші людям не платять понад пів року.

Наталія Мозгова, працівниця заводу:

Нам жить не на что! Кушать нам не на что, платить за свет не на что, у завода долги - за свет, за воду, за всё, вот такие вот долги, и это не один год!

Для зменшення боргів треба розвивати економіку, а для цього - підтримувати вітчизняного виробника, кажуть у Федерації роботодавців України. І пропонують у вагонобудуванні хоча б частково використовувати українські матеріали.

Костянтин Журавель, голова Об'єднання організацій роботодавців Одеської області:

То есть при проведении закупок по этим направлениям в Украине обязательно должно быть от двадцати пяти до сорока пяти процентов украинских комплектующих. Как только законопроект этот будет принят и заработает, а мы уверены в этом, мы получим новые рабочие места, мы получим загруженные производственные мощности, мы получим пример того, как нужно работать.

Схожі думки і в опозиції. Але тут наголошують: не можна ставити політику вище за економіку.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Вот был принят Закон об отмене ввозных пошлин, например, на винную продукцию. Что это такое: мы открываем рынок для низкокачественной, дешевой продукции. Этим самым мы убиваем свою производственную мощность, убиваем свою промышленность, я сейчас говорю о винной промышленности, мы постоянно вводим какие-то санкции, мы запрещаем куда-то летать, мы ограничиваем свободу передвижений и свободу торговли. Вот пока мы будем ставит политику выше экономики, экономика будет страдать.

В опозиції зазначають: економіку гальмують локдауни. Тож вакцинацію проти коронавірусу треба прискорювати.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Необходимо прекратить все вот эти вот бездумные разбазаривания денег, которые делает действующая власть под благовидными предлогами реставраций, строек и всего остального! Нужно направить деньги на выплаты медикам, на погашение долгов по зарплате. Кроме того необходимо заморозить вот это вот пагубное отношение с Международным валютным фондом. Это же очевидно: потому что у нас сегодня половина государственного бюджета - это проценты по долгам с Международным валютным фондом! Я считаю, что с учётом коронавируса, мы имеем полную возможность и имели возможность заморозить выплаты МВФ и направить их в развитие экономики!

А поки що борги із зарплати в країні зростають. Зокрема, протягом лютого загальна цифра збільшилась на понад вісім відсотків.