В Кремле заявили о возможной угрозе России из-за эскалации ситуации на Донбассе. Из-за этого Россия принимает соответствующие меры якобы для обеспечения своей безопасности.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, эскалация на Донбассе обуславливает принятие Россией мер для "обеспечения собственной безопасности". Песков заявил, что Россия якобы не несет угрозу ни одной стране мира.

"Рост напряженности, эскалация напряженности на юго-востоке Украины обуславливает те меры, которые Россия принимает для обеспечения своей безопасности", - сказал представитель Кремля.

Отметим, в главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили о военной опасности из-за стягивания российских войск к границам. Об эскалации на Донбассе начали говорить именно из-за расширения военного присутствия у границ Украины.

Напомним, что 30 марта президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели переговоры в режиме видеоконференции, на которых обсуждали ситуацию на Донбассе.

Как сообщали "Подробности", 1 апреля послы стран-членов НАТО провели встречу, на которой обсуждалась эскалация ситуации на востоке Украины и стягивание к границе российских войск.

Вместе с тем в МИД России слухи о возможном военном конфликте с Украиной назвали "очередным фейком".