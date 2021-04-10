Бойовики перешкоджають роботі міжнародних спостерігачів на Донбасі [ Редактировать ]
На Сході України продовжуються обстріли. Ворог продовжує порушувати режим тиші. Лише за минулу добу 6 разів відкривав вогонь по наших захисниках, а ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування.
Гатили із заборонених мінометів та протитанкових гранатометів. До того ж ворог постійно перешкоджає роботі міжнародних спостерігачів. Такі дані Штабу операції об'єднаних сил України.
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