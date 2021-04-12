В Сумах могут ввести жесткий карантин. Такое решение будет принято в случае отсутствия на этой неделе уменьшения заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил городской глава Александр Лысенко на оперативном совещании, сообщает Sumy Post.

Начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко сообщила, что без динамики улучшения остается показатель загруженности коек с кислородом.

Мэр города, в свою очередь, допустил введение жесткого карантина в городе. Власть будет наблюдать за динамикой заболеваемости и уровнем госпитализаций.

Мы почти на пике, нам нужно на этом пике долго не находиться. К сожалению те меры, которые мы делаем не дают нужного результата, поэтому эта неделя для нас как экзамен.

Отметим, что с 3 по 11 апреля в городе ввели дополнительные карантинные ограничения. В частности, запретили посещение мест отдыха, посещение всех учреждений образования.

Ранее мы писали о том, что три области Украины могут опасть в "красную" зону карантина.