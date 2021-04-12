В понедельник, 12 апреля, в Министерстве здравоохранения обновили показатели регионов по коронавирусу. Так, Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Донецкая, Полтавская и Черкасская области находятся на грани попадания в "красную" зону.

В этих регионах превышены сразу два показателя: коэффициент выявления случаев инфицирования и уровень госпитализаций.

В Донецкой области коэффициент инфицирования составляет 21% при норме 20%, уровень госпитализаций 73,9 при норме 60.

В Полтавской области 20,1% и 81,4 соответственно.

В Черкасской области - 22,9% и 92,3.

Согласно разъяснениям Минздрава, "красный" уровень устанавливается в тех регионах, где на протяжении трех дней подряд превышены два и более показателя по COVID. В Донецкой и Черкасской областях оба показателя превышены уже как минимум три дня подряд, в Полтавской области - два дня.

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Сейчас в "красной" зоне находятся 12 регионов: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В "оранжевой зоне" остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

Еще три области "желтые" - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская.

Напомним, Зеленский подписал указ о вакцинации населения от коронавируса до конца года. Кабинет министров Украины в семидневный срок должен обеспечить разработку и утверждение Национального плана вакцинации населения.

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