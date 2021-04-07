С мая украинцев ждут изменения цен на газ. Такое решение было принято Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

Предполагается, что цены на газ для населения будут рыночными, как этого и требует закон, но потребители смогут покупать газ по фиксированной цене, которая не будет меняться в течение года - от 1 мая текущего года до 30 апреля следующего. Эту цену поставщики газа должны обнародовать до 25 апреля.

Поставщики также могут предложить потребителям другие, так называемые коммерческие контракты, условия которых будут отличаться от базовых.

Базовые контракты

Базовая годовая предложение каждой компании, поставляющей газ населению, будет действовать с 1 мая по 30 апреля, независимо от того, когда сам потребитель подписал контракт. В течение этого времени поставщик не вправе изменять цену, кроме как в сторону уменьшения. Базовые годовые контракты предложат потребителям автоматически.

Председатель НКРЕКП Валерий Тарасюк заявил:

Решение важнейшая - это введение летнего контракта для потребителей Украины. С 1 мая годовая цена будет введена по умолчанию, то есть все потребители получат годовую цену на газ. Это избавит от турбулентности с ценами на газ. Цена будет одна течение года - с 1 мая по 30 апреля.

Потребители, которые в свое время уже заключили с поставщиками годовые контракты по фиксированной цене, получать его по такой цене до завершения 12 месяцев действия контракта.

Если вы выбрали базовый контракт, то есть оплачивать счета до 25 числа следующего месяца.

Отметим, что даже заключив годовой контракт с одним поставщиком, потребитель сможет перейти к другому.

Коммерческие предложения

Кроме базовых годовых контрактов, поставщики газа могут предложить потребителям и другие варианты, например, помесячные контракты с различными условиями.

Заявить о желании перейти на другой контракт потребитель может на сайте или совершив звонок в колл-центр поставщика, в своем личном кабинете, мобильном приложении - то есть так же, как обычно, связывается со своим поставщиком. При этом заново подавать документы, необходимые для заключения контракта с тем же поставщиком, не требуется.

Потребитель может потребовать, чтобы поставщик в течение 15 дней подтвердил , что получил его запрос. Но если поставщик отказывает потребителю в переходе на другой контракт, то должен сообщить это не позднее, чем через 10 дней после того, как получил запрос потребителя.

, что получил его запрос. Но если поставщик отказывает потребителю в переходе на другой контракт, то должен сообщить это не позднее, чем О переходе на другое коммерческое предложение поставщик должен сообщить потребителю не позднее, чем через три рабочих дня.

Кроме того, поставщик газа может изменить условия любого коммерческого предложения, но должен предупредить об этом потребителя не менее, чем за месяц до изменений . Однако изменение цены на газ не считается изменением условий коммерческого контракта.

. Однако Такие же правила действуют и когда поставщик вообще решает отказаться от какого-то коммерческого тарифа.

Поставщик имеет право самостоятельно решать, может ли клиент вернуться к базовому контракту.

Какими могут быть цены на газ?

Премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя изменения на рынке газа для населения, заявил:

Я так же не хочу каждый месяц иметь стресс от того, будет цена 12 грн, 15 грн, или 20 грн. Поэтому мы вводим годовой продукт.

По его словам, цена газа будет "средней" и будет определяться поставщиками газа на основе форвардных контрактов, то есть контрактов, заключенных заранее:

Согласно форвардных контрактов, поставщики газа видят, какой будет средняя цена по году. Это дает возможность сглаживать зимние дорогие пики.

Обычно по завершении отопительного сезона цены на газ, как и спрос на него, падают. Но, как говорит премьер, "по две тысячи гривен газ летом не будет". Поэтому уже очевидно, что пожилым падением цен на топливо вряд ли удастся воспользоваться.

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