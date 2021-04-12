В Полтавской области на речке Ворскла в результате несчастного случая погибли трое чиновников Полтавской областной госадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

Утром коллектив администрации получил страшное известие - 11 апреля на реке Ворскла поблизости "Вакуленских шлюзов" перевернулась лодка, в которой находились наши коллеги. Ни одному не удалось спастись. Двое из них работали в управлении инфраструктуры и цифровой трансформации Полтавской ОГА, отдав около 9 и 15 лет государственной службе. Третий в течение трех лет был сотрудником Департамента инфраструктуры и туризма.

В сети появилось видео момента трагедии. На нем видно, что лодка движется против сильного течения и исчезают под дамбой. Вероятно, водоворот перевернул лодку и мужчин затянуло под воду.

Водолазы нашли тела всех погибших. Местное издание "Полтавщина" сообщило их имена:

38-летний начальник отдела транспорта и организации пассажирских перевозок Полтавской ОГАСергей Гайдар;

его подчиненный, главный специалист отдела 35-летний Владимир Трофименко;

бывший главный специалист этого же отдела Николай Юрко.

9 апреля Николаю Юрко исполнилось 32 года, и он пригласил бывших коллег отметить свой день рождения на природе. Мужчины взяли резиновый катер, который принадлежал одному из них, и отправились к Вакуленским шлюзам.

Напомним, что в августе на Днепре возле Новой Каховки баржа потопила лодку с рыбаками.