Трое в лодке: появилось видео трагедии с чиновниками на Ворскле [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Полтавской области на речке Ворскла в результате несчастного случая погибли трое чиновников Полтавской областной госадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба ОГА.
Утром коллектив администрации получил страшное известие - 11 апреля на реке Ворскла поблизости "Вакуленских шлюзов" перевернулась лодка, в которой находились наши коллеги. Ни одному не удалось спастись. Двое из них работали в управлении инфраструктуры и цифровой трансформации Полтавской ОГА, отдав около 9 и 15 лет государственной службе. Третий в течение трех лет был сотрудником Департамента инфраструктуры и туризма.
В сети появилось видео момента трагедии. На нем видно, что лодка движется против сильного течения и исчезают под дамбой. Вероятно, водоворот перевернул лодку и мужчин затянуло под воду.
Водолазы нашли тела всех погибших. Местное издание "Полтавщина" сообщило их имена:
- 38-летний начальник отдела транспорта и организации пассажирских перевозок Полтавской ОГАСергей Гайдар;
- его подчиненный, главный специалист отдела 35-летний Владимир Трофименко;
- бывший главный специалист этого же отдела Николай Юрко.
9 апреля Николаю Юрко исполнилось 32 года, и он пригласил бывших коллег отметить свой день рождения на природе. Мужчины взяли резиновый катер, который принадлежал одному из них, и отправились к Вакуленским шлюзам.
Напомним, что в августе на Днепре возле Новой Каховки баржа потопила лодку с рыбаками.
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