У Туреччині успішно протестували ракетний двигун для космічної програми. Гібридна установка витримала вогневі випробування. Перший запуск запланували на травень. У 2023 році до сторіччя Турецької республіки - Анкара планує спорядити на Місяць безпілотний літальний апарат.

А на наступному етапі висадити на поверхні супутника астронавтів. Аналогічні плани і в американських науковців. До угоди з НАСА торік приєдналася й Україна.