В среду, 14 апреля, министр обороны Украины Андрей Таран выступит на заседании подкомитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Встреча пройдет в формате видеоконференции

Как говорится в расписании европарламентариев, обсуждение будет посвящено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны.

Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о переговорах в формате Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

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