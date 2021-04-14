Министр обороны выступит в Европарламенте: о чем будет говорить [ Редактировать ]
В среду, 14 апреля, министр обороны Украины Андрей Таран выступит на заседании подкомитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны. Об этом сообщается на сайте Европарламента.
Встреча пройдет в формате видеоконференции
Как говорится в расписании европарламентариев, обсуждение будет посвящено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны.
Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о переговорах в формате Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
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