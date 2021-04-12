Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о переговорах в формате Трехсторонней контактной группы по Донбассу. По его словам, переговорный процесс превратился в "театр абсурда". Об этом говорится в интервью министра испанскому изданию EFE.

Как отметил Кулеба, он хотел бы, чтобы процесс дипломатического урегулирования был более успешным, но Россия не желает работать на конструктивный результат.

"Откровенно говоря, мне процесс консультаций ТКГ кажется театром абсурда, где все знают, что происходит, почти все решения хорошо подготовлены и лежат на столе. Но поскольку российской стороне критически не хватает политической воли для достижения мирного соглашения, все ходят кругами", - пояснил он.

Министр добавил, что Россия "завела минский процесс в болото", а Украина и представители ОБСЕ наоборот всегда стремились к конструктиву и найти выход из тупика в переговорах.

Напомним, что 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Глава государства посетил позиции украинской армии на линии разграничения и пообщался с военнослужащими. В пятницу, 9 апреля, поездка Зеленского в регион продолжается.

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