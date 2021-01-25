В древности горный хрусталь, из которого делали подобные клинки, был символом жизненной силы/ фото: iz.ru

В одной из древних гробниц на территории испанской Севильи археологи обнаружили кинжал, произведенный из хрусталя в 3000 году до нашей эры.

Клинок был обнаружен учеными в гробнице Монтелирио, которая была найдена и раскопана в 2007-2010 годах. Ножны и рукоятка кинжала были произведены из слоновьей кости. Недалеко от древнего артефакта были обнаружены 25 захоронений людей в саванах и с янтарными украшениями.

Фото: ZME

Отмечается, что в древности горный хрусталь, из которого делали подобные клинки, был символом жизненной силы, связи с предками и применялся для проведения различных ритуалов и обрядов древних людей.

ZME

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