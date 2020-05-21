Унікальні старовинні артефакти розкопали на Черкащині. Менш ніж на метровій глибині знайшли фрагменти посуду як дохристиянської епохи, так і середніх віків. Найцінніша знахідка - гончарна піч початку 18 століття. Таких артефактів на території всієї Наддніпрянщини - історики знаходили лише кілька. Головна мета науковців - відшукати поховання черняхівської культури. Воно дозволить дослідити історію заселення прадавніми людьми не тільки Черкас, а й усієї України.

Михайло Сиволап, археолог:

Приємно, що пішли гарні фрагменти кухлів 18 століття, а саме головне - це все таки піч, поки що найцікавіший об'єкт на розкопі. З передісторії тут у нас починається з епохи середньої бронзи з 3.5 тисяч років назад. За 4 століття нашої ери вже є матеріали.

Дмитро Куштан, старший науковий співробітник інституту археології НАН України: