Майже чотири гектари узбережжя будівельники розчистили від лісу

Із блогерів у забудовники. Під Черкасами ведучий та автор відомого youtube-каналу "Клуб Рибалок" вирішив забудувати набережну.

Для створення нібито дачного кооперативу будівельники знищують зелені насадження на чотирьох гектарах берегової смуги. Там, де ще восени місцеві жителі могли безперешкодно дістатися до Дніпра, зараз заливають фундаменти майбутніх маєтків.

Майже чотири гектари узбережжя будівельники розчистили від лісу, і намагаються поспіхом утилізувати залишки пнів та коріння. На розчищеній ділянці планують звести будинки. І в кожного буде окремий вихід до води. Для цього забудовник навіть прорив від Дніпра два двохсотметрові канали. Аби дізнатися, чи законно це, ми викликали поліцію. Та ще до її приїзду всі робітники зникли з території, немов по команді…залишився тільки охоронець.

Я третій день як роблю, я ж вам кажу по договору? Та який договор! А робочі де ділись? Потікали? Та да, що ж я буду брехать.

Слідом за поліцією приїхала й екологічна інспекція. Щоправда, зайти на територію будівництва інспектори не наважилися.

За законом, провести планову перевірку цього об'єкта екологічна інспекція не може, для цього потрібне письмове звернення. Ось зараз ми його якраз і складаєм.

Після появи органів контролю не забарився і представник забудовника. Запевняє, документи на будівництво в нього всі на руках. Територію його організація орендувала в села Свидівок ще 2008 на 49 років.

Митрофан Гадецький, заступник директора компанії-забудовника:

Розсматривали проекти, звертались листом, розглядали. І все це от так виділили. Законно виділили!

Представник переконує: під час забудови буде дотримана навіть стометрова захисна зона, за планом вона проходить якраз посередині каналів. Щоправда, один зі співвласників майбутніх дач - зовсім іншої думки.

Це відео на своїй сторінці тиждень тому виклав блогер з Білої Церкви під ніком "Міхалич". У ньому він сам розповідає про цей проект.

С каждого дома будет выход в Днепр на яхте, на лодочке. Смотрите какая красота, каждый кто построит. Точнее, мы построим и кто тут будет жить сразу же, 15 метров глубина.

Відповідність договорів і дозволів на забудову берега тепер будуть з'ясовувати правоохоронці. Та вже зараз екоінспекція виявила порушення під час розчистки від дерев. Ордера на вирубування фірма не отримала ні від екологів, ні від сільської ради Свидівка.

На черзі і вердикт обласного архітектурного бюро, щодо проєкту майбутньої забудови узбережжя Дніпра. Як виявилось він ще не затверджений.