В пятницу, 16 апреля, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что в ближайшее время ведомство намерено выставить на продажу государственный "ПриватБанк". Об этом заявил в интервью изданию GlobalCapital.

Мы считаем, что приватизация "ПриватБанка", которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в частности из США и ЕС.

По мнению Шевченко, у банковского сектора Украины есть значительный потенциал для международных инвесторов.

Надеемся, что через пять лет доля государства на банковском рынке упадет с 55% до 25%. Этот процесс поможет украинской банковской системе получить большую независимость и будет способствовать работе банков в соответствии с рыночными принципами.

Напомним, экс-главу правления "ПриватБанка" Александра Дубилета объявили в розыск. Ранее президент Украины Владимир Зеленский совместно с Национальным советом реформ обсудил концепцию реформы приватизации.

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