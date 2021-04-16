"ПриватБанк" выставят на продажу: в НБУ раскрыли детали [ Редактировать ]
В пятницу, 16 апреля, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что в ближайшее время ведомство намерено выставить на продажу государственный "ПриватБанк". Об этом заявил в интервью изданию GlobalCapital.
Мы считаем, что приватизация "ПриватБанка", которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в частности из США и ЕС.
По мнению Шевченко, у банковского сектора Украины есть значительный потенциал для международных инвесторов.
Надеемся, что через пять лет доля государства на банковском рынке упадет с 55% до 25%. Этот процесс поможет украинской банковской системе получить большую независимость и будет способствовать работе банков в соответствии с рыночными принципами.
Напомним, экс-главу правления "ПриватБанка" Александра Дубилета объявили в розыск. Ранее президент Украины Владимир Зеленский совместно с Национальным советом реформ обсудил концепцию реформы приватизации.
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