Президент Украины Владимир Зеленский совместно с Национальным советом реформ обсудил концепцию реформы приватизации. Процесс приватизации планируют кардинально ускорить. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В Украине в государственной собственности находятся 3,6 тысячи предприятий, каждое пятое из которых - убыточное. При этом задолженность по зарплате в этих структурах составляет 2,9 миллиарда гривен.

За первые пять месяцев 2020 года было проведено более 800 аукционов по приватизации, что позволило перечислить в бюджет 500 миллионов гривен.

При участии Фонда государственного имущества подготовлен комплексный законопроект, который должен зафиксировать процедуру передачи объектов в частную собственность, улучшить процедуру приватизации и обеспечить ее институциональную способность.

Согласно проекту, решение о передаче объектов для приватизации должен принимать Кабинет министров, если:

орган управления не имеет обоснованных причин оставить объект в своей собственности;

долги объекта превышают 50% стоимости активов;

объект используется неэффективно или не по целевому назначению или находится в налоговом залоге.

Также Зеленский предложил доработать законопроект о соглашении о признании виновности, так как данный проект пока не готов к реализации.

Ранее мы писали о том, что суд заблокировал приватизацию "Центрэнерго".