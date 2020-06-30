Реформа приватизации: процесс кардинально ускорят [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский совместно с Национальным советом реформ обсудил концепцию реформы приватизации. Процесс приватизации планируют кардинально ускорить. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В Украине в государственной собственности находятся 3,6 тысячи предприятий, каждое пятое из которых - убыточное. При этом задолженность по зарплате в этих структурах составляет 2,9 миллиарда гривен.
За первые пять месяцев 2020 года было проведено более 800 аукционов по приватизации, что позволило перечислить в бюджет 500 миллионов гривен.
При участии Фонда государственного имущества подготовлен комплексный законопроект, который должен зафиксировать процедуру передачи объектов в частную собственность, улучшить процедуру приватизации и обеспечить ее институциональную способность.
Согласно проекту, решение о передаче объектов для приватизации должен принимать Кабинет министров, если:
- орган управления не имеет обоснованных причин оставить объект в своей собственности;
- долги объекта превышают 50% стоимости активов;
- объект используется неэффективно или не по целевому назначению или находится в налоговом залоге.
Также Зеленский предложил доработать законопроект о соглашении о признании виновности, так как данный проект пока не готов к реализации.
Ранее мы писали о том, что суд заблокировал приватизацию "Центрэнерго".
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