В ночь на пятницу, 16 апреля, в центре Николаева несколькими выстрелами в упор был убит 39-летний мужчина. Об этом сообщают "Новости-N".

Убийство произошло во дворе жилого дома №69 по улице Декабристов, где киллер подстерегал свою жертву. Мужчина, приехал домой на автомобиле BMW и, по всей видимости, заметил киллера, потому что начал убегать. Убийца настиг его возле соседнего подъезда и расстрелял в спину.

На выстрелы сбежались жильцы, в том числе и жена убитого. Они вызвали полицию и "скорую". На месте преступления обнаружены гильзы калибра 9 мм. Полиция открыла уголовное производство ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". По мнению правоохранителей, убийство имеет все признаки заказного.

"Новости-N" выяснили, что убитым является 39-летний Тимур Ш. Официально он нигде не работал, но полгода назад был задержан полицией по подозрению в торговле амфетамином. Проведя несколько месяцев в СИЗО, около месяца назад он вышел на свободу.

В настоящее время дело, по которому он проходит как обвиняемый, рассматривается в Заводском районном суде Николаева.

Издание отмечает, что за последние десять лет в Николаеве произошла целая серия громких заказных убийств. Ни одно из них не раскрыто. Самое громкое заказное покушение произошло год назад: 6 апреля 2020 года стреляли в местного бизнесмена Михаила Титова, известного в криминальных кругах как "Мультик".