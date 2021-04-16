В центре Николаева киллер расстрелял наркоторговца (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Новости-N
В ночь на пятницу, 16 апреля, в центре Николаева несколькими выстрелами в упор был убит 39-летний мужчина. Об этом сообщают "Новости-N".
Убийство произошло во дворе жилого дома №69 по улице Декабристов, где киллер подстерегал свою жертву. Мужчина, приехал домой на автомобиле BMW и, по всей видимости, заметил киллера, потому что начал убегать. Убийца настиг его возле соседнего подъезда и расстрелял в спину.
На выстрелы сбежались жильцы, в том числе и жена убитого. Они вызвали полицию и "скорую". На месте преступления обнаружены гильзы калибра 9 мм. Полиция открыла уголовное производство ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". По мнению правоохранителей, убийство имеет все признаки заказного.
"Новости-N" выяснили, что убитым является 39-летний Тимур Ш. Официально он нигде не работал, но полгода назад был задержан полицией по подозрению в торговле амфетамином. Проведя несколько месяцев в СИЗО, около месяца назад он вышел на свободу.
В настоящее время дело, по которому он проходит как обвиняемый, рассматривается в Заводском районном суде Николаева.
Издание отмечает, что за последние десять лет в Николаеве произошла целая серия громких заказных убийств. Ни одно из них не раскрыто. Самое громкое заказное покушение произошло год назад: 6 апреля 2020 года стреляли в местного бизнесмена Михаила Титова, известного в криминальных кругах как "Мультик".
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