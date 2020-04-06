У Миколаєві стріляли у "Мультика": поліція розшукує снайпера [ Редактировать ]
Зухвалий напад у Миколаєві. У середмісті, біля одного з бізнес-центрів стріляли у відомого бізнесмена Михайла Титова. Потерпілого відвезли до лікарні швидкої медичної допомоги з пораненням голови.
Куля пройшла наскрізь через шию та щелепу, не зачепивши життєво важливі органи, постраждалий втратив багато крові. Нападник зник. Наразі правоохоронці розшукують снайпера.
Розпочато кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство". Бізнесмен на прізвисько "Мультик" відомий кримінальним минулим. У 2017 році його затримували за звинуваченнями у незаконному обігу зброї, викраденнях та заволодінням майном.
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