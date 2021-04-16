Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил за сегодняшнюю встречу украинского президента Владимира Зеленского. Он заявил, что Франция и Германия продолжат мобилизовать усилия для урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом французский президент написал в Twitter.

Макрон призвал Зеленского поддерживать динамику, начатую между Украиной и Францией.

"По ситуации на Донбассе, вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовать свои усилия и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, что является единственно возможным", - заявил он.

Ранее Зеленский прокомментировал встречу с Макроном.