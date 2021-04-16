"Мы решительно настроены": Макрон прокомментировал ситуацию на Донбассе [ Редактировать ]
Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил за сегодняшнюю встречу украинского президента Владимира Зеленского. Он заявил, что Франция и Германия продолжат мобилизовать усилия для урегулирования ситуации на Донбассе.
Об этом французский президент написал в Twitter.
Макрон призвал Зеленского поддерживать динамику, начатую между Украиной и Францией.
"По ситуации на Донбассе, вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовать свои усилия и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, что является единственно возможным", - заявил он.
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