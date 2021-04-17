Рауль Кастро покинув посаду керманича Куби [ Редактировать ]
Кінець епохи. Рауль Кастро йде з посади керманича Куби. 89-річний лідер заявив, що "виконав свою місію" і керівництво Комуністичною партією передає молоді. Щоправда, хто саме стане його наступником - не уточнив. Водночас у міжнародних ЗМІ припускають, це може бути чинний президент Острова Свободи - Мігель Діас-Канель. Епоха братів Кастро тривала понад шістдесят років.
Марія дель Кармен Хіменес, жителька Гавани:
Приємно знати, що він іде на відпочинок. Але шкода, адже ми хочемо, щоб він стояв біля керма країни. Так, звісно, це новий етап, нове покоління. Нині молодь бере на себе цю справу. Але ми сумуватимемо за Кастро. Це були десятиліття боротьби.
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