Кінець епохи. Рауль Кастро йде з посади керманича Куби. 89-річний лідер заявив, що "виконав свою місію" і керівництво Комуністичною партією передає молоді. Щоправда, хто саме стане його наступником - не уточнив. Водночас у міжнародних ЗМІ припускають, це може бути чинний президент Острова Свободи - Мігель Діас-Канель. Епоха братів Кастро тривала понад шістдесят років.

Марія дель Кармен Хіменес, жителька Гавани: