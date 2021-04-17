Отряд из 15 российских кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Среди кораблей - три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения.

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Отмечается, что корабли переходят в Черное море "в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения".

"После выхода из Керченского пролива корабли направились в назначенный район согласно плану проведения контрольной проверки за зимний период обучения", - говорится в сообщении.

В Минобороны Российской Федерации утверждают, что суда примут участие в зачетных морских учениях.

Ранее сообщалось, что США передумали посылать военные корабли в Черное море. 10 апреля ракетные эсминцы Donald Cook и Roosevelt ВМС США вышли из военно-морской базы Рота в Испании, направляясь в Черное море. Их прибытие ожидалось 14-15 апреля.

Также мы писали о том, что в России задержали украинского консула якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

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