В Черное море зашли 15 российских военных кораблей [ Редактировать ]
Отряд из 15 российских кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Среди кораблей - три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения.
Отмечается, что корабли переходят в Черное море "в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения".
"После выхода из Керченского пролива корабли направились в назначенный район согласно плану проведения контрольной проверки за зимний период обучения", - говорится в сообщении.
В Минобороны Российской Федерации утверждают, что суда примут участие в зачетных морских учениях.
Ранее сообщалось, что США передумали посылать военные корабли в Черное море. 10 апреля ракетные эсминцы Donald Cook и Roosevelt ВМС США вышли из военно-морской базы Рота в Испании, направляясь в Черное море. Их прибытие ожидалось 14-15 апреля.
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