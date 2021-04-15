США передумали посылать военные корабли в Черное море [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Посольство США в Анкаре уведомило турецкие власти о том, что проход двух военных кораблей через Босфор в Черное море отменен. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV ссылаясь на дипломатические источники.
В Минобороны США отказались комментировать эту информацию.
10 апреля ракетные эсминцы Donald Cook и Roosevelt ВМС США, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), вышли из военно-морской базы Рота в Испании, направляясь в Черное море. Их прибытие ожидалось 14-15 апреля.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что США направили военные корабли в регион в ответ на усиление военного присутствия России у границ Украины. Пентагон назвал передвижения своих кораблей "штатными" операциями.
Согласно конвенция Монтре 1936 года, в мирное время военные корабли любого класса могут проходить через проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Черное море со Средиземным, при условии уведомления Турции. 10 апреля Турция предупредила Россию о проходе кораблей США.
Ранее сообщалось, что Украина и США провели тренировки в Черном море.
Также США обеспокоены информацией о том, что Россия стягивает свои войска к границе с Украиной. Вашингтон требует, чтобы Москва объяснила эту ситуацию с провокациями.
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