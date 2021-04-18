В воскресенье, 18 апреля, в египетской провинции Кальюбия сошел с рельсов поезд Каир - Мансура. При крушении поезда пострадали около 100 человек.

Об этом сообщает канал "Аль-Арабия".

مراسل #العربية في #القاهرة أحمد بجاتو: 32 مصابًا في حادث انقلاب قطار بمحافظة القليوبية.. والسلطات المصرية تدفع بـ20 سيارة إسعاف لنقل المصابين وتشكل لجنة فنية لكشف أسباب الواقعة pic.twitter.com/qCfKRwgmFR — ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya) April 18, 2021

По информации канала, в настоящее время известно о восьми погибших.

Сразу после аварии было выслано 58 машин скорой помощи для перевозки раненых в больницы. Уровень готовности во всех больницах провинции Кальюбия был повышен до максимального.

8 قتلى و109 جرحى جراء خروج قطار عن القضبان بمحافظة القليوبية شمال القاهرة.. والسلطات المصرية تشكل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الحادث#العربية pic.twitter.com/uo1b4NaQwS — ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya) April 18, 2021

Ранее мы писали о том, что интерсити-поезд сошел с рельсов. Вагон застрял в неестественном положении.

Также сообщалось, что в Испании пассажирский состав сошел с рельсов. На момент аварии в поезде находились 43 человека, из них трое пассажиров и кондуктор получили травмы.

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