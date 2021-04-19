Беспилотный вертолет NASA Ingenuity начал первый испытательный полет на Марсе. Трансляцию вело космическое агентство. Летательный аппарат совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты.

Во время полета работали камеры на вертолете. Также процесс снимал с расстояния ровер Perseverance. Однако пока данные из вертолета расшифровываются.

При этом NASA уже получило данные и подтверждение телеметрии. Она подтвердила, что аппарат совершил успешный подъем, задержку завис и успешную сел на поверхность.

Напомним, в сентябре 2020 года NASA представило обновленный план лунной программы Artemis. Первая миссия Artemis I запланирована на 2021 год без космонавтов. Аrtemis II полетит с экипажем в 2023 году. Высадка на южный полюс Луны запланирована на третьем этапе миссии (Artemis III) в 2024 году.

Американцы планируют привлечь к проекту Канаду, Японию, ОАЭ и ряд европейских стран. Россию привлекать не планируется.