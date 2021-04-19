В понедельник, 19 апреля, NASA проведет первый полет вертолета на Марсе. Старт полета запланирован на 13:15 по киевскому времени.

Наблюдать за полетом самого легкого вертолета будет его компаньон марсоход Perseverance на дистанции в более чем 60 метров. Вертолет должен подняться на высоту трех метров и совершить полет на протяжении полуминуты, после чего мягко приземлиться.

Первый полет Ingenuity в NASA называют очень рисковым. Главной проблемой является другая атмосфера Марса, где давление в 170 раз меньше земной.

Данные о первом полете вертолета поступят на Землю в течение нескольких часов после его совершения. При этом в случае успеха NASA планирует провести брифинг.

Напомним, в сентябре 2020 года NASA представило обновленный план лунной программы Artemis. Первая миссия Artemis I запланирована на 2021 год без космонавтов. Аrtemis II полетит с экипажем в 2023 году. Высадка на южный полюс Луны запланирована на третьем этапе миссии (Artemis III) в 2024 году.

Американцы планируют привлечь к проекту Канаду, Японию, ОАЭ и ряд европейских стран. Россию привлекать не планируется.