Россия начала военные учения в Арктике [ Редактировать ]
В понедельник, 19 понедельник, Россия начала крупные учения в Арктике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
Учения проходят с участием ПВО, кораблей, а также атомных и дизельных подводных лодок.
В состояние повышенной боевой готовности на первых этапах учений привели органы военного управления "Северного флота", военные соединения и воинские части.
Особое внимание в рамках учения будет уделяться: обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России в Арктике, проведению спасательных операций и оказанию помощи на море в данном регионе.
Также было начато развертывание атомных подводных лодок и корабельных сил флота в море.
В районы сосредоточения:
- выдвинулись подразделения армейского корпуса;
- армия ВВС и ПВО приступила к переброске сил на аэродромы оперативного базирования в Арктике и к наращиванию системы противовоздушной обороны в данном направлении.
На различных этапах межвидового учения будут задействованы атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, суда обеспечения, летательные аппараты, заявили в Минобороны России.
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