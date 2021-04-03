Украинские пограничники проведут совместные учения с военными Британии [ Редактировать ]
Летом 2021 года Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) примет участие в украинско-британских учениях "COSSACK MACE - 2021" на базе одного из учебных центров Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
В рамках учений предполагается совместное планирование и выполнение операций батальйонно-тактического уровня.
Ожидается, что учения позволят улучшить слаженность действий украинских военных подразделений и подразделений НАТО во время оборонительных и наступательных операций.
В частности, планируется отработка оперативной совместимости многонациональных штабов, изучение процесса принятия военных решений (МDMP), проведение оборонительных и наступательных операций под руководством многонациональных штабов.
"Также учения позволят имплементировать лучшие практики ведения операций с учетом опыта, который украинские вооруженные формирования получили во время проведения ООС (АТО)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что у Зеленского призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность.
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