США попередили Росію про кару за смерть Навального [ Редактировать ]
"Навальний може померти найближчими днями". Про це з посиланням на його лікарів повідомило ВВС. Водночас у США в разі смерті опозиціонера - попередили РФ про наслідки.
В адміністрації Байдена заявили, що Росію чекають ще більші санкції. Занепокоєння висловили й у ЄС і Великій Британії.
Російська опозиція у середу збирає мітинг на підтримку Олексія Навального. Людей закликають виходити на центральні площі міст.
На сайті опозиції зареєструвалися понад 450 тисяч. Навальний голодує вже три тижні. За словами дружини, він почувається вкрай погано й ледве говорить.
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