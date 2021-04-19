Независимо от того, водите ли вы легковой автомобиль, автобус или грузовик, видеорегистратор – самый полезный гаджет для каждого автомобилиста.

Легко устанавливаемые на лобовое стекло, эти крохотные камеры делают управление автомобилем более безопасным, фиксируя все, что происходит на дороге, словно очевидец, который никогда не спит.

Записанные кадры могут стать бесценным доказательством во время разбирательства при несчастных случаях или ДТП и даже мошеннических автоподставах, а клипы с неожиданными моментами на дороге могут стать зрелищным материалом для YouTube.

Поскольку дороги в разгар локдауна в Киеве загружены до предела, имеет смысл подумать об инвестициях в новый качественный видеорегистратор.

Одной из новинок является модель Dash Cam Eagle (GP-CD001) от украинской фирмы Gelius. Устройство позиционируется, как добротный бюджетный DVR (Digital Video Recorder) с поддержкой Full HD разрешения, ночным режимом и 150-градусным объективом по ориентировочной цене в 1099 грн.

Впечатления редакции "Подробностей" об этом гаджете читайте в обзоре ниже.

Технические характеристики Gelius Dash Cam Eagle (GP-CD001):

Дисплей: 1,5-дюймовый, TFT

Емкость встроенного аккумулятора: 180 мА*ч

Особенности: слот MicroSD (до 128 ГБ)

Размеры: 48 x 50 x 42 мм

Разрешение видео: 1296p, 1080p, 720p

Тип крепления: присоска

Угол обзора: 150 градусов

Формат видео: H264, MOV

Цвет: черный

Вес: 63 грамма

Гарантия: 12 месяцев

Страна производитель: Украина

Особенности видеорегистратора:

Ночная съемка в черно-белом и цветном режимах;

Мультиязычное меню;

Мультиязычная инструкция;

Магнитный держатель;

Встроенный датчик удара (G-сенсор);

Датчик движения;

Монитор парковки;

Встроенная батарея.

Комплектация

Поставляется Gelius Dash Cam Eagle в большой картонной коробке с фирменным оформлением. На лицевой стороне нанесены изображения самого видеорегистратора с иконками его особенностей.

На обратной стороне – подробная техническая информация и акцент на технологии WDR, которая расшифровывается как "расширенный динамический диапазон" для условий съемок в очень сложных, условиях освещенности.

Сам видеорегистратор упакован в транспортировочном блистере и завернут в плотный полиэтиленовый мешочек для защиты от влаги.

Внутри комплект оказался вполне себе богатым: помимо инструкции с гарантией есть крепление с присоской и механизмом фиксации, кабель miniUSB для подключения/зарядки, а также адаптер 12В для питания от прикуривателя.

Внимательный читатель уже обратил внимание на то, что кабели подключения в комплекте не microUSB или даже Type-C, а устаревшие miniUSB. Но ничего странного в этом нет – этот разъем до сих пор используется в видеорегистраторах, как надежный, долговечный и универсальный.

Хотя покупателя может немного разочаровать этот факт, ведь переходника на более современный порт нет.

Дизайн и эргономика

Gelius Dash Cam Eagle – это один из самых компактных видеорегистраторов на рынке. Вся его начинка умещается в крохотный пластиковый корпус размерами 48 × 50 × 42 мм. Весит "малыш" всего 63 грамма.

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Визуально Gelius Dash Cam Eagle выделяется своим большим модулем объектива, от чего DVR напоминает маленький фотоаппарат. Корпус, несмотря на пластиковый каркас, собран очень качественно, никаких зазоров или лишних выпуклостей нет, все детали идеально подогнаны друг к другу.

Крупная линза (Glass layer 6G) позволяет получить широкий угол обзора в 150 градусов, тогда как большинство конкурентов охватывают максимум 120 градусов.

На обратной стороне находится небольшой 1,5 дюймовый TFT экранчик формата 4:3.

Чуть выше расположен цветной индикатор режима работы устройства, а ниже – четыре кнопки управления меню.

Левую сторону занимает большая кнопка воспроизведения/паузы (она же отвечает за выбор разделов в меню), слот для карт памяти формата microSD, а также отверстие под микрофон.

Правая сторона отдана под кнопку питания, разъем miniUSB и небольшую кнопку Reset на случай сброса настроек.

Верхнюю часть занимает магнит, которым Gelius Dash Cam Eagle крепится к присоске.

Также стоит упомянуть саму присоску. Ее конструкция позволяет не просто закрепиться на лобовом стекле автомобиля, а специальный рычажок позволяет выдавить весь воздух для надежности. Шарнир позволяет вращать видеорегистратор на 360 градусов в горизонтальной плоскости и до 45 градусов в вертикальной.

Разъем под магнит позволяет быстро снимать и подключать видеорегистратор к креплению. Таким образом крепление можно просто оставить на стекле, забирая лишь саму камеру.

Причем присоска держится настолько хорошо, что не ослабевает даже при перепаде температуры, что часто случалось с другими моделями.

Экран и меню

1,5-дюймовый дисплей хоть и крохотный, но вполне читаемый. Видно, что разрешение на дисплее невысокое, но зернистости нет, а текст четкий. Цвет искажается (особенность TFT-матрицы) только при просмотре сверху вниз, а вот снизу вверх смотрится приемлемо.

При включении Gelius Dash Cam Eagle потребует вставить карту памяти – увы, без нее не получится что-либо настроить, а в комплекте ее нет. По инструкции подходят любые объемом до 64 ГБ с классом скорости 10. Удивительно, но регистратор без проблем "понял" карту памяти объемом 128 ГБ.

Меню поддерживает русский и украинский языки. Управление только кнопочное, но простое и интуитивно понятное – настроек не много, все они разбиты по трем категориям.

Можно сменить разрешение, активировать HDR, цикличность записи, ночную съемку, детектор движения, запись звука, поставить штамп времени и даты.

Кстати, в настройках нашлась опция 4-кратного зума, который управляется средними кнопками навигации.

Качество съемки

После монтажа на лобовом стекле и установки карты памяти видеорегистратор форматирует ее в формат FAT32. Вся запись ведется 3-минутными роликами в формате MOV H264 – этот формат понимает как Windows, так и macOS с Linux.

Для записи видео я сперва выбрал самый максимальный режим – 1728x1296 пикселей, что оказалось не совсем удобно – видео в таком случае получается формата 4:3 вместо ожидаемых 16:9. Так что пришлось переключаться в привычный 1080p (Full HD).

Объема в 128 ГБ хватит, чтобы записать 24 часа непрерывного видео в формате 1080p (30 кадров на секунду при битрейте в 10 Мб/с).

Качество съемки днем выглядит очень хорошо, но в ночное время картинка чуток размывается, хотя все детали в поле зрения различимы, чего вполне достаточно. Правда, от HDR толку мало, его активация никак не сказывается на улучшении видео.

Пример записи смотрите ниже – я записывал в разное время суток при сменной погоде.

Видеорегистратор можно использовать в качестве фотокамеры, но снимки получаются как на бюджетный смартфон.

Итог

Gelius Dash Cam Eagle (GP-CD001) – это оптимальный по цене, эргономичности и качеству исполнения видеорегистратор. Гаджет собран добротно, обладает похвальными характеристиками, миниатюрным корпусом и удобным креплением на магнитах и присоске.

Не обошлось, правда, без недостатков, вроде устаревшего разъема подключения и невысокой четкости видео в ночное время (спасает Ч/Б режим). Однако все недостатки перекрывают широкие возможности видеорегистратора, а самое главное - конкурентная цена, которая является главным достоинством.

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