Эра традиционных Bluetooth-гарнитур подходит к концу. Им на смену уже приходят TWS-наушники, активно завоевывающие потребительский рынок.

Моду на эти гаджеты задала Apple, представившая в 2016 году первое устройство в этом сегменте – AirPods. Поначалу альтернатив у этих шикарных наушников практически не было, а те, что и были, сильно им уступали по качеству и возможностям.

Однако спустя время производители научились создавать свои модели, которые оказались более доступны по цене, но при этом выросли по качеству. Недавно украинский бренд гаджетов Gelius представил TWS-гарнитуру Gelius Krazi Diablo (KZTS-101 Black), которая ну очень сильно выделяется на фоне своих конкурентов, в первую очередь своим оригинальным подходом к оформлению зарядного кейса.

Редакция "Подробностей" не могла пройти мимо такого милого гаджета и решила опробовать его на практике и поделиться с вами своими впечатлениями об этом устройстве.

Что такое TWS-гарнитура?

Прежде чем мы приступим к обзору, давайте разберемся сперва, а чем же отличие TWS от "устаревших" беспроводных стереогарнитур? TWS – это уникальная современная технология, которая позволяет нам соединять два аудиоустройства по Bluetooth. Проще говоря, передача происходит отдельно на канал L (левая сторона динамика) и канал R (правая сторона динамика) и не зависят друг от друга.

Как и любой другой продукт на рынке, наушники TWS имеют некоторые преимущества и недостатки.

Преимущества TWS-наушников:

Полностью лишены каких-либо проводных подключений.

Дизайн и форм-фактор становятся одним из решающих факторов: они компактные, легкие, стильные, модные и элегантные.

Значительно более высокая стабильность передачи сигнала между смартфоном (планшетом, ноутбуком) и наушниками.

В большинстве случаев эти наушники поставляются с управлением жестами, что позволяет пользователям легко управлять ими.

TWS-наушники поставляются с футляром для беспроводной зарядки. Когда наушники разряжаются, их можно легко положить в футляр для зарядки – в нем встроенный дополнительный аккумулятора.

Недостатки наушников TWS:

Срок службы батареи. Благодаря компактной форме и ограниченному масштабу внутренней схемы время автономной работы составляет не более 6 часов для самых выносливых моделей. Но производители упорно увеличивают емкость батареи и прибегают к экономному использованию заряда.

Низкая скорость зарядки.

Очень легко потерять один наушник, так как крепятся они просто в ушной раковине. Хотя работоспособность от этого не поменяется – гарнитура будет работать даже с одним оставшимся наушником.

Как видим, достоинств у этих устройств гораздо больше, от чего они пользуются таким небывалым спросом. При этом на рынке уже представлены разномастные модели на любой вкус, цвет, качество и ценник.

Технические характеристики Gelius Krazi Diablo (KZTS-101 Black):

Поддержка Qualcomm aptX;

Bluetooth 5.0;

Время работы в режиме разговора/прослушивания музыки: 5-6 часов;

Время полной зарядки: 2 часа;

Радиус приема: 10 метров;

Емкость батареи наушника: 40 мАч;

Емкость зарядного бокса: 450 мАч

Комплектация

Упакованы Gelius Krazi Diablo (KZTS-101 Black) в компактную картонную коробочку с фирменным оформлением. На лицевой стороне нанесена фотография устройства, а на обратной – список его возможностей.

Стоит отметить характерный шрифт названия модели Diablo, которое напоминает одноименную игру.

Внутри коробочки гарнитура аккуратно расположена в пластиковом транспортировочном блистере, причем сами наушники и футляр разнесены отдельно в своих нишах.

Комплектация скромная: два отдельных наушника, кейс для зарядки и хранения, USB Type-C кабель и сменные резиновые втулки под разные уши. Хотелось бы еще видеть сетевой адаптер для зарядки, но подойдет любой от смартфона, так что производитель надеется, что он наверняка будет у потенциального владельца гарнитуры. Не зря же Apple вовсе отказались их вкладывать в iPhone 12.

Дизайн

Дизайн футляра Krazi Diablo привлекает с первых секунд, как только вы его достаете из коробки. Этот дьяволенок с рожками и злобной улыбкой хоть и пытается быть визуально устрашающим, но в "душе" он очень милый.

Пластиковый корпус футляра покрыт приятным на ощупь софт-тач покрытием. Правда такое решение хоть и ощущается приятнее, чем обычный пластик, но норовит собрать всю пыль, поэтому придется его постоянно протирать.

Зарядный кейс невероятно легкий и почти не ощущается в руках, несмотря на наличие в нем встроенной батареи емкостью 450 мАч. Также его покрытие очень скользкое, от чего наушники могут немного сползать по гладкой поверхности – выглядит это довольно забавно, словно им движет некая "потусторонняя сила".

Глазки в корпусе Krazi Diablo выполняют как декоративную функцию, так и выступают индикатором зарядки наушников. Они загораются, как только вы поместите ему в "ротик" гарнитуру. Более того, специальный вырез под зубки тоже светится: это индикатор уровня заряда батареи, деленный на четыре секции (по 25% каждый).

Корпус, несмотря на пластиковую основу, собран очень качественно и крепко. Крышка в закрытом состоянии удерживается мощным магнитом вместо защелок. Единственное нарекание – крышка при открытии никак не фиксируется и просто болтается, так что лучше ее придерживать, хотя держится она надежно.

Наушники

Наушники Krazi Diablo очень маленькие и целиком и полностью помещаются в ушную раковину. В отличие от AirPods, "Диабло" более компактные и не выступают из ушей. Для удобства на их внутренней части нанесены буквы L и R, обозначающие "левый" и "правый" наушник.

Гарнитура тоже изготовлена из пластика в обтекаемой форме. На внешней стороне нанесены рисунки дьяволенка, повторяющие профиль футляра, с дополнительной красной подсветкой, которая выполняет роль индикатора: уведомляют разной частотой мигания о готовности сопряжения к устройству и об успешном подключении.

Внешняя поверхность гарнитуры является сенсорной и реагирует не на нажатие, а на легкое прикосновение. Сенсорные кнопки выполняют ряд многих функций: с их помощью можно переключать треки, управлять громкостью, отвечать на звонки и вызывать голосового ассистента. Управление удобное и интуитивно понятное.

Фиксация в зарядном кейса осуществляется на магнитах, которые надежно крепят их внутри, а анатомичная форма выполнена так, что неправильно их расположить не получится.

Сопряжение и качество звука

Krazi Diablo поддерживает соединение по Bluetooth 5.0, поддерживают операционные системы macOS, Windows, Android и iOS (iPadOS) и определяются как KRAZI DIABLO 101.

Во время успешного соединения голосовой ассистент озвучит на английском об успешном подключении к вашему устройству – все просто.

На практике звук получается очень хорошим, я бы даже сказал отменным: чистый, в меру с басами и без искажений. Все благодаря поддержке технологии Qualcomm aptX, существенно улучшающая качество передачи звукового сигнала. В паре с Bluetooth 5.0 TWS-наушники обеспечивают быструю передачу, стабильное соединение и глубокое звучание.

Ни разу за 25 часов использования не было замечено сбоев или обрыва соединения.

Одного заряда хватает на работу до 6 часов при емкости встроенного аккумулятора 40 мАч. А в купе с зарядным кейсом, который всего за два часа восполняет заряд наушникам, суммарное время автономной работы составляет 35 часов.

Итог

Krazi Diablo от Gelius – оставили очень позитивное впечатление. Это качественные беспроводные наушники с высоким уровнем автономности и качества звучания. Но самое главное –изготовленный корпус в виде дьяволенка делают их очень привлекательными и выделяют на фоне остальных. Krazi Diablo прекрасно подойдет также в качестве подарка, а во время празднования Хэллоуина с этим гаджетом вы вообще будете звездой вечеринки.

Если вы в поисках качественных и в то же время необычных и креативных TWS наушников, то Krazi Diablo – идеальный вариант.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как мы делали обзор Bluetooth-наушников Panasonic RP-HF410B.