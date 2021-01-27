Генеральный директор Сьюзан Войчицки рассказал, сколько зарабатывает YouTube на показе рекламы через контентмейкеров. Сумма оказалась внушительной: YouTube выплатил блогерам более 30 миллиардов долларов за последние три года.

В 2019 году вклад YouTube в валовой внутренний продукт (ВВП) США оценивается в 16 миллиардов долларов. По данным Oxford Economics, это примерно 345 тысяч рабочих мест с полной занятостью.

Войчицки в письме сообществу сообщил, что в прошлом году количество каналов, присоединившихся к партнерской программе YouTube, в 2020 году увеличилось более чем вдвое.

Войжицки также рассказал о некоторых изменениях, которые YouTube намерен внести в предстоящий год. Принадлежащий Google сервис обмена видео переворачивает остается непоколебимым в своем стремлении улучшить платформу и создать лучшую среду как для авторов, так и для зрителей.

В частности, YouTube стремится быть более прозрачным в отношении политик, влияющих на авторов, и внесет улучшения в процесс апелляции.

Видеохостинг также начнет просить авторов в США на добровольной основе делиться подробностями об их расе, этнической принадлежности и сексуальной ориентации, чтобы "понять, что происходит в масштабах различных сообществ на YouTube", и помочь сделать это лучшее место для всех.

Развернутое письмо генерального директора, которое дополнительно затрагивает такие темы, как дезинформация, здоровье и помощь людям в приобретении новых навыков, можно найти на официальном блоге YouTube.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как YouTube заставит пользователей идти спать вовремя. В то же время YouTube запускает новый формат видео.

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