Память с каждым годом дешевеет, становится быстрее и увеличивается в объеме, причем производителям удается вмещать флэш-память NAND в крохотный и популярный формт-фактор MicroSD. Всего за каких-то два-три года емкость этих тип карт возросла до 128-512 ГБ, а у некоторых производителей даже до 1ТБ.

На 2021 год очень много устройств обладают таким слотом: смартфоны, планшеты, видеорегистраторы, экшн-камеры, дроны, ноутбуки, игровые приставки, системы видеонаблюдения и прочее.

Поэтому, если ваш гаджет давно нуждается в расширении памяти, то пришло самое время это сделать. У нас на обзоре как раз оказалась карта памяти Goodram IRDM V30 объемом 128 ГБ. Особенность данного компактного накопителя в том, что он быстрый, вместительный и, самое главное – недорогой.

Прежде всего польский производитель Wilk Elektronik позиционирует Goodram IRDM V30, как карту памяти для съемок в разрешении 4K при 60 кадрах на секунду как в профессиональных, так и любительских целях. Но это не единственное ее применение.

Я же буду использовать ее для увеличения памяти для смартфона и игровой приставки Nintendo Switch – на них и проверим качество работы.

Упаковка, дизайн и заявленные технические характеристики

Goodram IRDM V30 продается в простой картонной упаковке с дополнительным пластиковым блистером.

Производитель решил отличиться от других производителей даже упаковкой. Конечно, она оформлена в фирменные красно-черные цвета, но сама карта в блистере размещена отдельно от SD-переходника – у других MicroSD карта продается уже вставленная внутрь. Как по мне, это удобно, ведь карточку можно разглядеть и удостовериться, что берешь точно для слота MicroSD, а не для SDXC.

На упаковке заявлены пиковые возможности скорости чтения до 100 МБ/сек и до 70 МБ/сек на запись, а также выдержку температур в диапазоне от -25 до +85°C. Для подтверждения надежности на карты памяти распространяется пожизненная гарантия.

В линейке IRDM V30 присутствуют варианты на 64, 128 и 256 ГБ. На обзоре у нас оказался вариант на 128 ГБ.

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В распакованном виде карточка IRDM V30 выглядит как обычная стандартная карта MicroSD, отличает ее только наличие логотипов бренда.

Важно понимать, что такие устройства созданы не для того, чтобы ими любоваться, а чтобы вставить их в гаджет и использовать по назначению, где они большую часть времени не видны.

Тестирование

Чтобы выжать максимум возможностей из Goodram IRDM V30, я проведу несколько синтетических тестов на Windows и macOS, проверю скорость работы на практике в качестве расширения памяти для смартфона и портативной игровой приставки Nintendo Switch, для которых часто выбирают подобные карточки памяти подобного объема.

CrystalDiskInfo

Скорости Goodram IRDM V30 в CrystalDiskMark оказались очень близки к заявленным показателям: 94 МБ/с при последовательном чтении и 60 МБ/с при последовательной записи.

Практически такие же результаты выдает аналог CrystalDiskMark на macOS – AmorphousDiskMark с небольшой погрешностью.

HD Tune

В тестировании HD Tune показатели чтения оказались сопоставимы с предыдущим тестом – 90 МБ/с при чтении. Но здесь важно заметить, что график работы контроллера абсолютно стабилен во время всего процесса тестирования.

ATTO Disk Benchmark

ATTO Disk Benchmark тоже выдал результаты, схожие с двумя предыдущими. Карта памяти раскрывается "на полную" при работе с блоками от 64 КБ до 64 МБ, демонстрируя стабильную скорость в среднем 90 МБ/с при чтении и 60 МБ/с при записи.

Копирование файлов

Копирование файла стандартным проводником показало такие же результаты, как это демонстрировали синтетические тесты. При копировании файла объемом 4ГБ с карты памяти на компьютер скорость составила 90 МБ/с, причем график абсолютно стабилен на протяжении всего процесса.

При записи того же файла на Goodram IRDM V30 заметно, что карточка памяти "стартует" медленно, пока записывает данные в буфер, и только затем демонстрирует относительно стабильный график записи в районе 60 МБ/с.

Android SD Card Tester

Невысокие скорости чтения и записи показывает карта при подключении ее в слот на Android: 59,2 МБ/с при чтении и всего 48 МБ/с при записи. Видимо есть какие-то ограничения самого смартфона. Однако таких скоростей хватает, чтобы снимать в 4K.

Nintendo Switch

На Nintendo Switch Goodram IRDM V30 определяется без проблем и после форматирования доступен объем в 119 Гб.

Для тестирования я выбрал три разные игры, и сравнил их со скоростью загрузки по сравнению с внутренним накопителем. Отмечу сразу, что встроенный 32-гигабайтный накопитель у Nintendo Switch работает всегда быстрее любой внешней карты памяти. Поэтому просто сравним, насколько MicroSD карта отстает от "родной" памяти.

По результатам видно, что отставание от встроенного накопителя составляет всего 5 секунд, так что не особо критично, поэтому для комфортной игры на портативной приставке Goodram IRDM V30 подходит идеально.

Итог

Карта MicroSD Goodram IRDM V30 (UHS-I U3) показала достойные скорости работы как при чтении, так и записи. Самое главное, объем в 128 ГБ стоит очень дешево – примерно 799 грн. Поэтому она будет самым оптимальным вариантом для расширения памяти любого устройства и позволит насладиться быстрой скоростью съемки в разрешении 4К, записывать высокого качества фотографии в формате JPEG и RAW или просто использовать как накопитель для портативных игровых приставок.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как GOODRAM представили свой первый внешний SSD-накопитель емкостью до 2ТБ. Также у нас был на обзоре набор оперативной памяти GOODRAM IRDM PRO DDR4-3600.