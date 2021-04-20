У ЄС підтримали Чехію та назвали обґрунтованими звинувачення в бік Росії щодо причетності до вибухів на військових складах у Врбетице 2014 року.

Через цю справу Прага й Москва вже обмінялися висиланням дипломатів. Більше про скандал, до якого опосередковано причетна Україна - Володимир Кулаков.

Ця атака була просто жахливою. Це гірше, ніж інцидент у Солсбері. Представники іншої держави дозволили собі вбити чеських громадян на їхній же землі. Це нагадує війну.

Так учасники мітингу біля будівлі російського посольства в Празі згадують вибухи на складах у Врбетице у 2014. Тоді загинули двоє людей.

А нині в розпалі дипломатичний скандал. 17 квітня Чехія заявила про видворення 18 російських дипломатів і звинуватила Москву в причетності до тих вибухів.

Андрей Бабіш, прем'єр-міністр Чехії:

Чеські спецслужби провели розслідування. На підставі чітких доказів я можу констатувати, що Росія може бути причетною до вибухів 2014 року. Вони завдали величезних матеріальних збитків, порушили спокій місцевих жителів, але найголовніше - забрали життя двох наших громадян. Цілком невинних. Я наголошую: Чехія - суверенна країна та реагуватиме на такі дії як належить.

Реакцією Кремля на протест чехів стало видворення 20 дипломатів.

Чеські ЗМІ розкопали і український слід. На момент вибухів склади у Врбетице використовувала комерційна компанія, яка офіційно торгувала зброєю - Imex Group. Арсенал, який підірвали, тоді саме готували на експорт до Болгарії. Отримувачем була компанія EMCO.

Обидва підприємства належали болгарському бізнесменові Еміліану Гебреву. Чеські розслідувачі наголошують - він був одним із постачальників озброєння для українських МВС та Нацгвардії. Зокрема, в розпал активної фази наступу Росії на сході України. До слова, міністр закордонних справ України дипломатичні кроки Чехії підтримав.

Ми в Україні надто добре знаємо зловмисні методи РФ. Такі злочини не мають залишатися без покарання.

Ще одну версію слідства оголосив міністр внутрішніх справ Чехії. Російські спецслужби планували підірвати боєприпаси пізніше - вже в Болгарії. Двох підозрюваних чеська поліція оголосила в розшук. Це офіцери ГРУ, добре відомі як Петров і Боширов, які є фігурантами справи про отруєння Скрипалів у Солсбері. За даними чеських ЗМІ - ці двоє були у Врбетице за день до того, як арсенал злетів у повітря.

Чеський міністр закордонних справ Гамачек скасував заплановану поїздку до Москви сторони мали домовлятися про закупівлю "Спутника V". натомість обговорити "справу Врбетице" чехи планують на зустрічі міністрів ЄС. Разом із головним питанням - нарощенням російських військ біля кордонів України.