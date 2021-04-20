Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация в Беларуси, на востоке Украины, в Крыму и других регионах постсоветского пространства вызывает у нее сильную обеспокоенность. Политик коснулась событий на границах Украины в видеообращении к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.

Если посмотреть на внешние границы Европы, то нам станет очевидно, что и сегодня мир и безопасность, стабильность и процветание не являются чем-то самим собой разумеющимися. Ситуация в Белоруссии, на востоке Украины и в Крыму, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная.

Меркель подчеркнула важность сохранения транзита российского газа через Украину. При этом она признала, что вокруг "Северного потока - 2" идет "политическая борьба".

Мы выступили за то, чтобы Украина оставалась страной - транзитером российского газа. Я знаю, что есть разногласия по поводу "Северного потока - 2". Мы здесь, возможно, видим конфликт, который гораздо шире и сосредоточен на вопросе, в какой мере мы хотим поддерживать торговлю с Россией, прежде всего в энергетической сфере. Германия приняла решение в пользу строительства "Северного потока - 2". Но это политическая борьба, которую многие оценивают иначе.

Канцлер ФРГ признала, что сейчас "очень много конфликтов, которые осложняют отношения" с Россией. При этом она считает, что, несмотря на имеющиеся разногласия, нужно поддерживать диалог с Россией.

Напомним, что в ходе последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель призвала сократить военное присутствие у границ Украины.