Поліція США застрелила неповнолітню афроамериканку [ Редактировать ]
15-річну афроамериканку застрелив поліцейський у США. Інцидент трапився в місті Колумбус, штат Огайо. Макаї Браянт викликала поліцію через бійку біля будинку. Тітка каже, дівчина вийшла на вулицю з ножем для захисту. І поліція 4 рази вистрелила в неї.
Макаї доправили в лікарню, де вона померла. Біля відділку місцевої поліції вже почали збиратися протестувальники. До речі, сьогодні Дерека Шовіна, колишнього співробітника поліції, визнали винним у вбивстві темношкірого американця Джорджа Флойда. У травні минулого року офіцер при затриманні задушив того коліном. Цей інцидент викликав протести у всій країні, що пройшли під гаслом BlackLivesMatter.
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