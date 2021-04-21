Тітка каже, дівчина вийшла на вулицю з ножем для захисту

15-річну афроамериканку застрелив поліцейський у США. Інцидент трапився в місті Колумбус, штат Огайо. Макаї Браянт викликала поліцію через бійку біля будинку. Тітка каже, дівчина вийшла на вулицю з ножем для захисту. І поліція 4 рази вистрелила в неї.

Макаї доправили в лікарню, де вона померла. Біля відділку місцевої поліції вже почали збиратися протестувальники. До речі, сьогодні Дерека Шовіна, колишнього співробітника поліції, визнали винним у вбивстві темношкірого американця Джорджа Флойда. У травні минулого року офіцер при затриманні задушив того коліном. Цей інцидент викликав протести у всій країні, що пройшли під гаслом BlackLivesMatter.