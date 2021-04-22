В четверг, 22 апреля, Россия начинает военные учения в море в Крыму. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Министерство обороны России.

Так, подразделения морской пехоты уже погружены на большие десантные корабли и десантные катера.

Объединения ВДВ уже погрузили технику и личный состав на самолеты военно-транспортной авиации и убыли в назначенный район. Силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов развернуты в назначенных районах.

Полигон "Опук" находится в 60 километрах от Феодосии и в 40 километрах от Керчи. По данным Минобороны РФ, возможности полигона позволяют отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны "противника.

Ранее сообщалось, что США передумали посылать военные корабли в Черное море. 10 апреля ракетные эсминцы Donald Cook и Roosevelt ВМС США вышли из военно-морской базы Рота в Испании, направляясь в Черное море. Их прибытие ожидалось 14-15 апреля.

Также мы писали о том, что в России задержали украинского консула якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

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