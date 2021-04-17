Консул Украины Александр Сосонюк был задержан в Санкт-Петербурге якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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Отмечается, что задержанный украинский консул пытался получить информацию, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.

В ФСБ отметили, что данная деятельность имеет явный враждебный характер по отношению к России.

"Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в спецслужбе России.

Ранее сообщалось, что в России с ножом напали на сотрудника Генконсульства Украины. Злоумышленника арестовали на 2 месяца.

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