"Карантинні 8 тисяч" усім не дадуть. Лише за перші два дні заявку на державну допомогу подали 206 тисяч українських підприємців. Про це повідомив глава уряду. Тоді, як у бюджеті на це передбачено менше, ніж півтора мільярда гривень. Тобто на підтримку 175 тисяч ФОПів.

Нагадаємо, 2 тижні тому Кабмін ухвалив постанову про порядок виплат підприємцям, які опинилися в "червоній зоні" і не могли працювати. Запит можна оформити через держпортал та додаток "Дія".