Виплати ФОП: "карантинні 8 тисяч" дадуть не всім [ Редактировать ]
"Карантинні 8 тисяч" усім не дадуть. Лише за перші два дні заявку на державну допомогу подали 206 тисяч українських підприємців. Про це повідомив глава уряду. Тоді, як у бюджеті на це передбачено менше, ніж півтора мільярда гривень. Тобто на підтримку 175 тисяч ФОПів.
Нагадаємо, 2 тижні тому Кабмін ухвалив постанову про порядок виплат підприємцям, які опинилися в "червоній зоні" і не могли працювати. Запит можна оформити через держпортал та додаток "Дія".
по теме
В опозиції вважають: влада має спростити умови отримання державної допомоги і взагалі пом'якшити карантинні обмеження для бізнесу
Заявок на 8 тисяч гривень подали більше підприємців, ніж передбачено у держбюджеті
Українцям пропонують оформити пенсію, не виходячи з дому - чому для цього все одно треба йти в Пенсійний фонд?
Доведені до відчаю працівники авіабудівного заводу у Харкові перекрили дорогу - їхнє підприємство вже давно простоює
В пятницу, 9 апреля, Кабинет министров Украины опубликовал постановление о выплатах ФОПам