Заявление Путина о "красных" линиях: как отреагировали в США [ Редактировать ]
В четверг, 22 апреля, спикер Белого дома Джен Псаки прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о "красных" линиях, заявив, что США не принимают эти слова на свой счет.
Накануне Путин предостерег другие страны от пересечения "красных линий" в отношениях с Россией. Иначе "Россия оставляет себе право на ассиметричные ответы в отношении провокаторов".
Я не думаю, что мы принимаем на свой счет то, что говорит президент Путин. У нас толстая кожа.
США ввели новые санкции, потому что действия России должны иметь последствия.
Мы никогда не ожидали и не прогнозировали, что один набор санкций немедленно изменит поведение, но он посылает четкий сигнал о том, что ее поведение неприемлемо и не может продолжаться.
Вместе с тем Псаки добавила, что Вашингтон хочет стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. Соответствующий сигнал Путину послал в разговоре президент США Джо Байден.
Ранее в России объяснили усиление войск на юге страны.
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