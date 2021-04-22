Німеччина зеленішає. Свіжі соцопитування свідчать: партія "Зелені" обійшла усіх конкурентів і має усі шанси виграти наступні парламентські вибори. А отже і сформувати уряд, який очолить нова зірка німецької політики - Анналена Бербок. Хто така пані Бербок і як може змінитися Німеччина у разі її канцлерства? Тетяна Логунова розкаже.

Високо сягати - Анналена Бербок вміє краще за інших. У юності вона професійно займалася стрибками на батуті й навіть завоювала для німецької збірної кілька медалей. Утім, свій головний стрибок Бербок тільки готується зробити. І не в спорті, а у великій політиці.

Анналена Бербок - нова зірка німецької політики. І офіційна претендентка на крісло канцлера Німеччини. Уперше в історії "зелені "наважилися не просто на участь у коаліції, а на лідерство в керівному союзі. Партія має всі шанси виграти наступні парламентські вибори та очолити уряд.

У канцлери - Анналену Бербок висунули на початку цього тижня. Тоді, за даними соціологів, зелені відставали від християнських демократів на 10 відсотків і посідали друге місце в рейтингу симпатій виборців.

Анналена Бербок, співголова партії "Зелені", кандидатка на посаду канцлера Німеччини:

Сьогодні ми починаємо писати новий розділ в історії нашої партії. А якщо впораємося, то і в історії країни. Ми готові очолити уряд Німеччини.

Свіжі соціологічні рейтинги виявилися cенсаційними. Менше ніж за тиждень зелені вирвалися вперед. Тепер за них готові проголосувати 28 відсотків виборців, за Християнсько-демократичний і Християнсько-соціальний союзи - 21. Різку зміну симпатій пояснюють невдалим кадровим рішенням християнських демократів. Які висунули в канцлери Арміна Лашета. Не настільки популярного, як Бербок.

Я очікувала, що "зелені" висунуть Анналену Бербок. Вона молода і зможе завоювати серця виборців.

Вона свіжа, іноваційна, динамічна. Я думаю, ця жінка зможе змінити політику.

Анналені Бербок - 40. Вона має дві освіти вивчала політологію та міжнародне право. До "зелених" приєдналася 15 років тому: очолювала земельні осередки партії, була обрана депутатом Бундестагу і згодом стала співголовою політсили. Належить до так званих реалос - крила, яке виступає за помірковану екологічну політику.

Анналена Бербок, співголова партії "Зелені", кандидатка на посаду канцлера Німеччини:

Захист клімату - це завдання нашого часу і мого покоління. І я хочу, щоб для нового уряду це стало пріоритетом. Для змін потрібна мужність. Майбутнє не будується саме собою. Воно в наших руках.

Щодо зовнішньої політики, фрау Бербок теж має чітку позицію. Вона послідовний критик дій Росії і противник проєкту "Північний потік-2". Бербок не просто критикує будівництво газогону, але й наполягає на його зупинці. І навряд чи її погляди кардинально зміняться в разі перемоги на виборах.