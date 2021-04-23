У Харкові облаштували укриття для жителів міста на випадок небезпеки. Де їх шукати та в якому стані сховища?

Усі об'єкти цивільної оборони - це ще радянський спадок. У більшості, ці укриття - тимчасовий прихисток на час атак з повітря.

Одне з найбільших укриттів - метрополітен. Бігти і ховатися в підземку радять усім, хто живе в радіусі 500 метрів.

Якщо ж метро далеко - допоможуть підземні переходи чи паркінги, овочесховища у дитячих садках. Та головне місце для укриття - це підвали.

Орест Толоченко, начальник відділу захисту населення міських районів Управління цивільного захисту Харківської міської ради:

Для жителей в городе Харькове существуют 4200 подвалов, которые могут укрыть 1,2 млн жителей.

Ось у такому підвалі багатоповерхівки можуть розміститися 70 людей. Сухо, чисто, і передбачений запасний вихід - для укриття це обов'язково. Хоча вентиляції немає. Тому пробути тут можна не більше ніж дві години.

Анатолій Сергієнко, начальник КП "Жилкомсервіс № 20":

Кожний мешканець повинен мати з собою пляшечку води.

А от про ключі від підвалів краще подбати завчасно. Вони зберігаються в ЖЕКах.

Анатолій Сергієнко начальник КП "Жилкомсервіс № 20":

Всі ключі знаходяться на аварійно диспетчерській службі. Якщо завила сирена, у деяких відповідальних мешканців, котрі, скажімо так, виявили бажання, ми їм даємо ключ.

Та куди бігти в разі чого - люди здебільшого не знають.

Людмила Степанова, жителька Харкова:

Не знаю. На дачу! Нет ключей и туда страшно войти. Когда заливает, она ж там, когда потихоньку уходит, ну там грязь.

Чиновники кажуть - вказівники, що ведуть до укриттів, скоро намалюють у всіх районах. Адреси підвалів уже вивісили в ЖЕКах. Йдемо в найближчий. І тут-таки знаходимо потрібний стенд.

Ось тут указані 4 адреси протирадіаційних укриттів і зазначено, що можна сховатися у найближчому підвальному приміщенні багатоповерхівки.

Та в багатьох дворах підвали, які зазначені як укриття, вже давно віддані в оренду, під магазини, спортзали чи майстерні. І дістатися всередину приміщення буде складно.

Анатолій Козловський, член Спілки ветеранів АТО:

Ми бачимо, що є ключі, але ж він просто сам по собі заварений. Ним не користуються. Можливості попасти у це бомбосховище немає.

А тут підземні споруди - у жахливому стані.

Ми бачимо, що засмічене приміщення, смердюче, вхід туди вільний, прохід по підвалу, тобто просто воно в неналежному стані. А ви розумієте, в разі якої ситуації, наприклад, здоровий мужчина, він зможе сховатися, а вагітна жінка?

Лариса Лядова, право захисниця:

Там була підведена і вода, і електрика, там були такі лавки, на яких можна сидіти. Зараз все розвалилося. Воно зовсім в непридатному стані настільки, що туди заглядати страшно, не те що туди зайти.

Кількість підвалів, які могли б стати укриттям, щороку зменшується. Тільки вчора депутати міськради погодилися продати через аукціон ще 68 підвалів житлових будинків.