В Украине в ближайшее время могут вдвое сократить "красную" зону карантина. Из этой зоны могут выйти Киев и еще 5 регионов.

Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

В частности, по его словам, "красную" зону может покинуть Киев и Киевская область.

"Относительно регионов. Минздрав прогнозирует, что в ближайшее время до 6 регионов могут выйти из "красной" зоны. В частности, в том числе, это и Киевской регион, в целом - это Киев и Киевская область. Но все будет зависеть от того, как мы будем соблюдать ограничения", - сообщил министр.

Ранее в Киевской школе экономики прогнозировали, что "красную" зону могут покинуть Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская, Полтавская области и Киев.

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