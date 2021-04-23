В Украине могут вдвое сократить "красную" зону [ Редактировать ]
В Украине в ближайшее время могут вдвое сократить "красную" зону карантина. Из этой зоны могут выйти Киев и еще 5 регионов.
Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.
В частности, по его словам, "красную" зону может покинуть Киев и Киевская область.
"Относительно регионов. Минздрав прогнозирует, что в ближайшее время до 6 регионов могут выйти из "красной" зоны. В частности, в том числе, это и Киевской регион, в целом - это Киев и Киевская область. Но все будет зависеть от того, как мы будем соблюдать ограничения", - сообщил министр.
Ранее в Киевской школе экономики прогнозировали, что "красную" зону могут покинуть Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская, Полтавская области и Киев.
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