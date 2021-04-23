В Украине за минувшие сутки, 21 апреля, зафиксировано 14 277 новых случая коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки:

новых случаев - 14 277;

летальных случаев - 434;

выздоровело - 18 964 человек;

За все время пандемии в Украине

заболело - 2 004 630 человек;

выздоровело - 1 552 267 человек;

Ранее сообщалось, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса.

Также в Министерстве здравоохранения напомнили, кому нельзя делать прививки от COVID.

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