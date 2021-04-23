COVID-19 не утихает: свежие данные о заболевших украинцах [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, 21 апреля, зафиксировано 14 277 новых случая коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За минувшие сутки:
- новых случаев - 14 277;
- летальных случаев - 434;
- выздоровело - 18 964 человек;
За все время пандемии в Украине
- заболело - 2 004 630 человек;
- выздоровело - 1 552 267 человек;
Ранее сообщалось, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса.
Также в Министерстве здравоохранения напомнили, кому нельзя делать прививки от COVID.
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