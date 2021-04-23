Південна Корея більше не фінансуватиме вугільний бізнес за кордоном. Бразилія та США подвоять фінансування щодо боротьби зі змінами клімату. Колумбія за рік висадить 180 мільйонів дерев. Такі обіцянки пролунали на Глобальному кліматичному саміті.

Про виступи світових лідерів і реакцію екоактивістки Ґрети Тунберґ - у матеріалі Олени Абрамович.

Папа Римський Франциск, екоактивістка Ґрета Тунберґ та президенти сорока держав, які з інших питань часом не можуть дійти згоди. Усіх їх, поговорити про клімат, зібрав американський президент. І саме участі в саміті Байдена - після років нерозуміння від Трампа в Брюсселі раділи найбільше.

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Урсула фон дер Ляєн, Президент Єврокомісії

Ще раз дякую, президенте Байдене, за ці збори. Ми дуже раді, що Сполучені Штати знову на нашому боці в боротьбі з кліматичними змінами. Разом ми можемо рухатися швидше і досягти більшого. Спільними зусиллями ми врятуємо майбутнє.

Рятувати майбутнє, маючи в "спільному човні" ключового гравця - справді легше. Результат впливу нової адміністрації США продемонструвала Бразилія, де масштаби вирубування лісів досягли піку. Тепер же тамтешній президент пообіцяв подвоїти фінансування боротьби з кліматичними змінами.

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Жаїр Болсонару, Президент Бразилії:

Я б виділив зобов'язання покласти край незаконним вирубуванням лісів до 2030 року шляхом застосування лісового кодексу. У такий спосіб до зазначеної дати ми зменшимо викиди до п'ятдесяти відсотків.

Важливим питанням стало і скорочення викидів вуглецю в атмосферу.

На рішучий крок пішла Південна Корея. Там ще раніше відмовились від фінансування власних вугільних електростанцій. А тепер оголосили, що скасують інвестиції й для сусідів.

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Мун Чже Ін, Президент Південної Кореї:

Корея припинить державне фінансування нових вугільних електростанцій за кордоном. Водночас ми всі маємо надавати належну підтримку країнам, що розвиваються, якщо вони опиняться в скруті через залежність від вугілля.

Схожі обіцянки, відмовитись від закордонних інвестицій у вугільну промисловість, могли б дати також США та Китай, проте утримались. І саме через це екоактивістка Ґрета Тунберґ розкритикувала прогрес саміту. Саме вона, нагадаю, стала людиною року за версією Тайм 2019 - за те, що закликала світову молодь до боротьби з глобальним потеплінням.

Ґрета Турберґ, кліматична активістка:

Уже 2021 рік. Той факт, що ми досі субсидіюємо викопне паливо, використовуючи гроші платників податків, є ганебним! Це доказ того, що ми не зрозуміли критичність ситуації. Якщо порівняти нинішню так звану кліматичну політику із загальною наукою, ви чітко побачите величезний розрив - між тим, що ми робимо, і тим, що насправді треба зробити.

Ґрета Тунберґ наполягла: щоб зупинити глобальне потепління, світ має вже зараз повністю припинити видобуток вугілля, нафти та газу. Зупинити нові пошуки родовищ та відмовитись від використання викопного палива взагалі.