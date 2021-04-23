За сьогодні вже десять обстрілів

Градус напруженості на Донбасі не знижується. За сьогодні вже десять обстрілів наших позицій. Як і в попередні дні, ворог активно б'є з мінометів заборонених калібрів. Застосовує також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети і великокаліберні кулемети.

Окрім того, противник і далі закидає через лінію розмежування протипіхотні міни. Із передової - репортаж Руслана Смєщука.

Лінія оборони на Світлодарській дузі, межа Донецької та Луганської областей. На бойове чергування збирається Валентин. Він - молодий офіцер, нещодавно закінчив військовий виш.

Валентин - офіцер, який свідомо обрав шлях військового. До "сухопутки" вступав уже із фронтовим досвідом.

Валентин, військовослужбовець Збройних сил України:

Я до навчання був в зоні бойових дій о 2015 в якості водія санітарного автомобіля. Так що в якійсь мірі я з цим зустрічався. На даний момент я з цим стикнувся більше - бачучі противника в отпику.

Хлопець скромний, небагатослівний. Каже, близькі були не в захваті від його вибору, але інакше й бути не могло.

Валентин, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони відреагували досить адекватно, тому що вони знали, що мене не переконаєш. Зараз зідзвонюсь. Кажу що все добре, але багато говорити не буду.

Більше про ситуацію на фронті розповідають підлеглі Валентина. Саме на цьому опорнику - порівняно тихо. А ось на флангах - обстріли не вщухають.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

В основном по соседям работают, на днях кріли минами, спг работает, стрелкотня. На нашем участке более менее стабильно. По ночам техника катается, Слішно - гусянка, тяжелая техника. Может подвозят что-то. Ну наблюдаем, смотрим, передаем.

Для цих вояків це вже звична буденність. А лише за декілька сотень метрів від передових окопів - натрапляємо ось на такий тренінг.

Пробуємо вставити в праву ніздрю, тому що вона анатомічно шире.

Доки одні вояки чергують на спостережниках, їхні товариші часу не гають. Такі навчання з тактичної медицини тут проводять постійно.

Ія, медична інструкторка:

Це планові заняття, а ми робимо не планові. З’являємося на позиціях, Накладання турнікетів і інші елементарні речі які хлопці мають знати, чим частіше вони тренуються, тим більше вони на автоматі це роблять. М’язова пам’ять. Взяти той турнікет, м'яти, куди його накласти, а вони автоматично.

Адже кожна хвилина, в разі поранення, може стати вирішальною. Що ж до загальної ситуації, напередодні бойовики щонайменше 17 разів із різної зброї атакували українські позиції. Що майже удвічі більше, ніж попередньої доби.