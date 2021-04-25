Депутати наступного тижня знову засідатимуть позачергово. Двічі - у вівторок і четвер. Відомий уже попередній порядок денний. І поки гострих і нагальних проблем у ньому - катма - ані загострення на Донбасі, ані провалу вакцинації, до тарифів руки теж у нардепів не дійдуть.

Чим мав би негайно зайнятися парламент? Це запитання ми поставили лідеру опозиції Юрію Бойку першим.

Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

ЯКІ ЗАКОНИ ПЕРШОЧЕРГОВО МАЄ УХВАЛИТИ РАДА?

Мы считаем, что если внеочередное заседание будет посвящено теме мира, то есть принятие законов, которые дадут возможность политически урегулировать конфликт, воплотить в жизнь Минские договоренности. Второе - если будут снижены тарифы. Если будет реальное изменение бюджета на увеличение медицины для борьбы с эпидемией. То есть те вещи, которые сегодня больше всего волнуют людей, тогда мы в этом будем принимать участие, и будем участвовать во внеочередных заседаниях, и будем поддерживать.

ЯК ПОВЕРНУТИ МИР НА ДОНБАС?

Режим перемирия надо обязательно возвращать, потому что в прошлом году, примерно полгода была тишина и люди начали возвращаться к мирной жизни, это было очень видно, люди по себе почувствовали, что можно жить нормальной жизнью. Мы должны рассматривать перемирие, как базу для того, чтобы дальше внедрять дипломатический путь урегулирования конфликта, возвращать людей, возвращать территории, останавливать эту войну, которая длится уже 7 лет.

ЩО НАЙБІЛЬШЕ ТУРБУЄ ЖИТЕЛІВ ДОНБАСУ?